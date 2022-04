Risque, osez l’expo ! La Turbine sciences Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Quel est le point commun entre un enfant qui marche pour la première fois, un amoureux qui déclare sa flamme et une entreprise qui innove ? C’est la prise de risque ! Mais attention, si la situation est mal évaluée, les conséquences peuvent être dommageables, pour soi ou pour les autres. Dans cette exposition, familiarisez vous à la culture du risque pour mieux vous laisser aller à l’audace ! Au-delà de votre visite, tout peut arriver à tout moment. Entraînés par nos médiateurs aurez-vous l’audace de les suivre dans des animations et autres surprises ? Prêts à tester de nouvelles expériences, voire aussi à participer à des votes sur vos connaissances sur le risque au quotidien ? Suivez les guides !

Entrée libre

Vivre, c’est prendre des risques. Pour que l’individu se construise et que la société innove, il faut oser. La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy Cran-Gevrier Haute-Savoie

