AMR / Sud des Alpes, le dimanche 26 septembre à 20:00

Rising Tones Cross de Ebba Jahn est un documentaire sur le new jazz dans les années quatre-ving à New York, ville qui génère cette musique et fait partie intégrante du film. Les réflexions du saxophoniste Charles Gayle et des contrebassistes William Parker et Peter Kowald saupoudrent le film. Un document historique et nostalgique pour certains, de grande valeur, un film au regard romantique sur une musique vibrante dans un New York sauvage. Avec les musiciennes et musiciens suivants : Marilyn Crispell, Irène Schweizer, Masahiko Kono, Rashied Ali, Harvest Green, John Betsch, John Zorn, Kim Clarke, Wayne Horvitz, Oscar Sanders , Bobby Previte, Billy Bang, Ricardo Strobert, Masahiko Kono , Denis Charles, Lisa Sokolov, Jeanne Lee, Ellen Christi , Patricia Nicholson Parker, Maria Mitchell, Carol Penn Muhammed, Frank Boyer, Keith Dames, Curtis Clark, Don Cherry, Peter Brötzmann, Rüdiger Carl, Daniel Carter, Ellen Christi, Wilber Morris, Felice Rosser, Rahn Burton, Jemeel Moondoc, David S. Ware et Frank Wright. Ebba Jahn, réalisatrice

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie !

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



2021-09-26T20:00:00 2021-09-26T21:00:00