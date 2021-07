Rise up! Jardin de l’Aqueduc, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Guyancourt.

Rise up!

Jardin de l’Aqueduc, le mardi 27 juillet à 19:00

Du ghetto de Harlem aux champs de coton en passant par la Caraïbe, Rise up ! nous entraîne, au rythme de la contrebasse, dans le répertoire narratif et musical afro-américain et caribéen. Dans la cale d’un bateau ou au détour d’un bayou avec la petite Ruby, sous les fenêtres des blocs new-yorkais à la rencontre d’un chat noir et d’un chat blanc qui se disputent pour devenir amis, musiques et histoires racontent les luttes et la résistance contre l’injustice de l’esclavage. Un concert-contes joyeux où les récits et la contrebasse swinguent, groovent et dialoguent. Cie Pavé Volubile / Ecriture, jeu : Praline Gay Para Contrebasse : Hélène Labarrière

Jardin de l’Aqueduc 18 place Pierre Bonnard 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-27T19:00:00 2021-07-27T19:55:00