Rise of the Northstar – Tournée 2023 LE BIKINI, 6 octobre 2023, RAMONVILLE ST AGNE. Un spectacle à la date du 2023-10-06 à 20:00. Tarif : 24.0 euros. L'ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce concert Toujours dans cette fusion entre Metal moderne, musique urbaine et culture pop japonaise, l'album, qui a été mixé par Johann Meyer (Gojira) et masterisé par Ted Jensen (Sterling Sound Studio), voit le quintet pousser tous les curseurs encore plus loin. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 04 68 62 62 00 / 04 68 51 64 40

Toujours dans cette fusion entre Metal moderne, musique urbaine et culture pop japonaise, l’album, qui a été mixé par Johann Meyer (Gojira) et masterisé par Ted Jensen (Sterling Sound Studio), voit le quintet pousser tous les curseurs encore plus loin. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 04 68 62 62 00 / 04 68 51 64 40 .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

