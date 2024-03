RISE OF THE NORTHSTAR LE VIP St Nazaire, samedi 11 mai 2024.

Les patrons du metal crossover français sont enfin de retour !Rise Of The Northstar reviennent plus déterminés que jamais avec un nouvel album « Showdown » : un nouvel opus ultra créatif intégrant à la perfection tous les éléments qui font le succès de la formation : des grooves démentiels mêlés à des riffs puissants habillés par le flow désormais bien connu de Vithia, sublimés par les solos épiques d’Eva-B le tout enveloppé dans leur univers manga shonen unique.Après avoir fait le tour du monde à plusieurs reprises, ROTN se produira avec un tout nouveau show explosif qui va dévaster la scène.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-11 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE VIP PORT DE SAINT-NAZAIRE 44600 St Nazaire 44