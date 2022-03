Rise Festival international du film de pêche à la mouche Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Rise Festival international du film de pêche à la mouche Le Puy-en-Velay, 5 mars 2022, Le Puy-en-Velay. Rise Festival international du film de pêche à la mouche Cine Dyke 4 Pl. Michelet Le Puy-en-Velay

2022-03-05 18:30:00 – 2022-03-05 Cine Dyke 4 Pl. Michelet

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le XIIè Rise Festival international fait étape au Puy en Velay.

Cette année, une très belle sélection de films de pêche à la mouche sera projetée au Cine Dyke du Puy en Velay à 18h30.

La billetterie est ouverte sur le site www.rise-festival.fr Edition 2021 Cine Dyke 4 Pl. Michelet Le Puy-en-Velay

