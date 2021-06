Gers, Riscle Festival Spirale à Riscle Théâtre Spirale Catégories d’évènement: Gers

Festival Spirale à Riscle Théâtre Spirale, 17 juillet 2021 14:00-17 juillet 2021 23:59, . 17 et 18 juillet Réservation conseillée. Tarifs normaux 10 euros. Tarifs réduits 8 euros. Gratuit pour les boutchou de moins de 4 ans https://www.helloasso.com/associations/theatre-spirale/evenements/festival-spirale-a-riscle-1 Théâtre, musique, marionnettes, danse, cirque, clown… et bien d’autres ! Spectacles en plein-air sur un week-end, dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur. Jeune public bienvenue! Une Bouffée de Culture dans un bol de Nature… Répartis le long du week-end sur deux après-midi et deux soirées, l’Association Spirale vous propose de nombreux spectacles de marionnette, cirque, danse, théâtre, musique, conte, clown… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, avec certains spectacles spécialement sélectionnés pour les enfants. C’est l’occasion rêvée de venir vibrer aux rythmes des spectacles tout en profitant de l’air frais d’un site ombragé et aménagé pour cet événement. Retrouvez toute la programmation sur notre site internet Eco-responsable, le festival propose des tartines, glaces, boisson de production biologique et locale. Amener son pique-nique est également possible. Les conditions d’accueil sont adaptées aux règles sanitaires en vigueur. Réservation conseillée dans notre billetterie. Théâtre Spirale route de saint-mont, 32400 Riscle 32400 Riscle Riscle Gers samedi 17 juillet – 14h00 à 19h30

