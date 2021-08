Riscle Saint Mont Gers, Riscle Saint Mont Territoire en Fête Saint Mont Riscle Catégories d’évènement: Gers

Saint Mont Territoire en Fête Saint Mont, 2 septembre 2021 00:00, Riscle. 3 – 5 septembre https://www.plaimont.com/saint-mont-territoire-en-fete/, visites@plaimont.fr, 0562696287 Saint Mont Vignoble en Fête, rendez-vous culturel et gastronomique incontournable de la région Sud-Ouest Le territoire de Saint Mont s’anime pendant trois jours les 3, 4 et 5 septembre 2021. Saint Mont Vignoble en Fête, rendez-vous culturel et gastronomique incontournable de la région, est célébré cette année encore au même moment que Saint Mont Vignoble en Course, le trail épicurien 100% gersois. Les deux événements s’unissent sous la bannière “Saint Mont Territoire en Fête” : un weekend de fêtes gastronomiques, oenologiques et sportives à destination de tous les épicuriens. Pendant trois jours, des villages du Gers s’animeront au rythme de dégustations, de rencontres avec les vignerons et de découvertes du patrimoine viticole. Saint Mont 32400 32400 Riscle Riscle Gers vendredi 3 septembre – 00h00 à 23h59

