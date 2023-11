Moji x Sboy (+ 1ère Partie) LE PLAN, 22 mars 2024, RIS ORANGIS.

Moji x Sboy (+ 1ère Partie) LE PLAN. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:00 (2024-03-22 au ). Tarif : 11.0 à 11.0 euros.

Le duo au style unique alliant émotions, mélodies et univers profond sera au Plan le vendredi 22 mars prochain. Les deux rappeurs charismatiques soignent leur attitude, leurs sons et leurs visuels. Leur vision différente et ambitieuse se reflète dans leurs textes qui dépeint leur quotidien et leur regard sur le monde. Moji x Sboy sont porteurs d’un étendard, d’une proposition unique, nourrissant l’attente d’un public avant-gardiste. 2023 marque un tournant avec la sortie de leur album « AUTOMNE », un projet qui se veut être un voyage à travers les yeux de deux jeunes qui voulaient le monde. C’est une nouvelle proposition, un projet rap original et différent du paysage. Émotions, doutes et ambitions se mélangent tout au long de l’EP, dépeignant leur quotidien. Plus polyvalent que jamais, Moji x Sboy nous font naviguer entre différentes vagues au plus profond d’eux-mêmes et s’apprêtent à marquer le rap d’une nouvelle vision. OUVERTURE DES PORTES A 19H00 DEBUT DU CONCERT A 20H00 Numéro de téléphone accès PMR : 01 69 02 09 19 Moji x Sboy

Votre billet est ici

LE PLAN RIS ORANGIS 1 AVENUE LOUIS ARAGON Essonne

11.0

EUR11.0.

