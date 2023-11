Avatar » The Great Metal Circus 2024″ Tournée LE PLAN Catégories d’Évènement: Essonne

Ris-Orangis Avatar » The Great Metal Circus 2024″ Tournée LE PLAN, 16 mars 2024, RIS ORANGIS. Avatar » The Great Metal Circus 2024″ Tournée LE PLAN. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:00 (2024-03-15 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros. Le 106 (L-R-22-006227) SMAC de Métropole Rouen Normandie présente Soyez les bienvenu·es dans le cirque heavy métal d’Avatar. Les rythmes endiablés de leur dernier « Dance Devil Dance » reflète bien toute la folie de ce monde et des mondes au-delà. Un show théâtral, des costumes flamboyants, un son lourd et puissant. Réserve ta dernière danse pour Satan, l’heure du freakshow a sonné ! Avatar Votre billet est ici LE PLAN RIS ORANGIS 1 AVENUE LOUIS ARAGON Essonne 29.7

EUR29.7. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Ris-Orangis Autres Lieu LE PLAN Adresse 1 AVENUE LOUIS ARAGON Ville RIS ORANGIS Departement Essonne Lieu Ville LE PLAN latitude longitude 48.63721786151818;2.4041821800840313

LE PLAN RIS ORANGIS Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ris-orangis/