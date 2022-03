Rires de Héros : Concert – Les Cocos du Jeudi Houtaud Houtaud Catégories d’évènement: Doubs

Houtaud Doubs Houtaud 5 5 EUR Proposé par l’asociation Rires de Héros.

Concert Les Cocos du jeudi. Tout public.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à la recherche contre les cancers pédiatriques et pour le bien-être des enfants à l’hôpital.

Billetterie en pré-vente à l’Office de Tourisme de pontarlier ou en vente sur place.

