Rire sous les bombes : l’humour, une arme face à l’horreur d’une guerre Marseille 2e Arrondissement, 20 octobre 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Rire sous les bombes : l’humour, une arme face à l’horreur d’une guerre

7 Promenade Robert Laffont Mucem Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Mucem 7 Promenade Robert Laffont

2022-10-20 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-20

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Avec Martin Legros (philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine), Andrea Lauterwein (historienne spécialiste de la Shoah), Bruno Humbeeck (psychologue spécialiste de la résilience) et Irena Karpa (ancienne secrétaire d’ambassade d’Ukraine à Paris, journaliste, écrivaine et chanteuse).



La rencontre sera introduite par la projection d’un extrait de Le Verfügbar aux Enfers, opérette-revue élaborée de manière collective et clandestine à l’automne 1944 au camp de Ravensbrück, sous la direction de l’ethnologue Germaine Tillion.

Celle-ci imagine, dans des conditions dont on devine la précarité et le danger, cette satire musicale dont le texte n’est découvert et publié qu’en 2005. Œuvre de résistance et de témoignage par le rire, Le Verfügbar aux Enfers relève d’un genre inattendu pour décrire la condition de détenues concentrationnaires pour qui ce refus délibéré de l’esprit de sérieux est une technique de survie.

Projection et rencontre sur l’humour dont font preuve le peuple et l’armée ukrainienne, dans le cadre de la Semaine de la Pop Philosophie.

http://www.mucem.org/

Avec Martin Legros (philosophe et rédacteur en chef de Philosophie Magazine), Andrea Lauterwein (historienne spécialiste de la Shoah), Bruno Humbeeck (psychologue spécialiste de la résilience) et Irena Karpa (ancienne secrétaire d’ambassade d’Ukraine à Paris, journaliste, écrivaine et chanteuse).



La rencontre sera introduite par la projection d’un extrait de Le Verfügbar aux Enfers, opérette-revue élaborée de manière collective et clandestine à l’automne 1944 au camp de Ravensbrück, sous la direction de l’ethnologue Germaine Tillion.

Celle-ci imagine, dans des conditions dont on devine la précarité et le danger, cette satire musicale dont le texte n’est découvert et publié qu’en 2005. Œuvre de résistance et de témoignage par le rire, Le Verfügbar aux Enfers relève d’un genre inattendu pour décrire la condition de détenues concentrationnaires pour qui ce refus délibéré de l’esprit de sérieux est une technique de survie.

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-07-26 par