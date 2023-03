Découverte de la découpe sur scie à chantourner – Atelier Rire et Grandir à Ollioules RIRE ET GRANDIR Ollioules Catégories d’Évènement: Ollioules

Découverte de la découpe sur scie à chantourner – Atelier Rire et Grandir à Ollioules RIRE ET GRANDIR, 1 avril 2023, Ollioules. Découverte de la découpe sur scie à chantourner – Atelier Rire et Grandir à Ollioules 1 et 2 avril RIRE ET GRANDIR Passionné par le travail du bois et du chantournage, découvrez mes créations artisanales entièrement fait main.

Des objets déco de qualité en bois fabriqués dans mon atelier à Ollioules dans le Var.

Atelier porte ouverte pour la découverte de la découpe sur scie à chantourner. Travail sur du MDF, en découpe simple pour avoir la sensation et le plaisir de la découpe sur plateau avec lame fine.

Création d’une forme au choix et d’un petit puzzle.

Puis démonstration de découpes plus complexes.

Chaque participant partira avec son oeuvre et un prénom personnalisé sur place. RIRE ET GRANDIR 3 rue Hoche 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 bois chantourneur Jean-Philippe SEYRIG

