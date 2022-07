RIRE ESTIVAL EN FAMILLE AU PIED DU MENHIR ! Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

RIRE ESTIVAL EN FAMILLE AU PIED DU MENHIR ! Cholet, 20 juillet 2022, Cholet. RIRE ESTIVAL EN FAMILLE AU PIED DU MENHIR !

Parc du Menhir Cholet Maine-et-Loire

2022-07-20 – 2022-07-20 Cholet

Maine-et-Loire Venez découvrir les bienfaits immédiats du rire, permettant de libérer les tensions, d’apaiser l’esprit dans la bonne humeur. Participez à cette activité sans crainte, la bienveillance et la joie sont toujours présentes ! lesriresdecholet@gmail.com +33 6 87 37 67 91 https://lesriresdecholet.wixsite.com/rireetbonheur Venez découvrir les bienfaits immédiats du rire, permettant de libérer les tensions, d’apaiser l’esprit dans la bonne humeur. Participez à cette activité sans crainte, la bienveillance et la joie sont toujours présentes ! Cholet

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Cholet Adresse Parc du Menhir Cholet Maine-et-Loire Ville Cholet lieuville Cholet Departement Maine-et-Loire

Cholet Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/

RIRE ESTIVAL EN FAMILLE AU PIED DU MENHIR ! Cholet 2022-07-20 was last modified: by RIRE ESTIVAL EN FAMILLE AU PIED DU MENHIR ! Cholet Cholet 20 juillet 2022 Parc du Menhir Cholet Maine-et-Loire

Cholet Maine-et-Loire