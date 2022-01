Rire au Buffet, un RDV Insolite de l’Office Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne 8.5 8.5 8.5 Dans le cadre de ses rendez-vous insolites, l’Office de Tourisme vous fait découvrir le yoga du rire au Buffet de la Gare.

Venez découvrir cette pratique ludique et bienveillante au cœur d’un joyau Art déco avec crêpes et chocolat chaud !

