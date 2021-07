Mortagne-sur-Sèvre Mortagne-sur-Sèvre Mortagne-sur-Sèvre, Vendée RIRE AU BORD DE LA SÈVRE Mortagne-sur-Sèvre Mortagne-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Mortagne-sur-Sèvre

Vendée

RIRE AU BORD DE LA SÈVRE Mortagne-sur-Sèvre, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Mortagne-sur-Sèvre. RIRE AU BORD DE LA SÈVRE 2021-07-28 – 2021-07-28 Gazeau Base de loisirs de canoë kayak

Mortagne-sur-Sèvre Vendée Mortagne-sur-Sèvre lesriresdecholet@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mortagne-sur-Sèvre, Vendée Autres Lieu Mortagne-sur-Sèvre Adresse Gazeau Base de loisirs de canoë kayak Ville Mortagne-sur-Sèvre lieuville 46.9956#-0.97829