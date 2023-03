RIRAGOGO THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN Catégories d’Évènement: Montauban

RIRAGOGO

Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 21:00. Tarif : 14.0 euros. Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Drôle de fricassée qui mélange le sketch, le cabaret, la parodie, l'absurde… et ose même quelques emprunts au cirque… Un spectacle cocasse, savoureux, ensoleillé, qui fait du bien, pour le plus grand plaisir du public. L'humour va voltiger dans un tourbillon de sketches comiques où défileront des personnages aussi drôles qu'attachants !

THEATRE DE L'EMBELLIE MONTAUBAN
840 AVENUE DE BORDEAUX
Tarn-et-Garonne

