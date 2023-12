Exposition des 700 ans du Duché de Wurtemberg Riquewihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

fin : 2024-10-13 18:00:00 Il y a 700 ans, la ville de Riquewihr entrait sous la protection des Ducs de Wurtemberg. C’est à cette occasion que vous pourrez découvrir cette exposition unique..

A l’occasion des 700 ans du rattachement de la Ville au Dûché des Wurtemberg, la ville organise cette très belle exposition, au coeur du château historique. Vous pourrez notamment y découvrir les originaux des traités qui sont à l’origine de cette intégration au dûché. 0 EUR. Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est

