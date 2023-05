Festival de théâtre Les 3 coups Riquewihr Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Riquewihr Festival de théâtre Les 3 coups, 9 novembre 2023, Riquewihr. Festival de théâtre amateur. Divers spectacles présentés par des troupes régionales..

2023-11-09 à ; fin : 2023-11-12 . EUR. Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Amateur theatre festival. Various shows presented by regional troupes. Festival de teatro amateur. Diversos espectáculos presentados por compañías regionales. Festival für Amateurtheater. Verschiedene Aufführungen, die von regionalen Theatergruppen präsentiert werden.

