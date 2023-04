Les estivales de Riquewihr – Découverte du livre : 365 personnages qui ont fait l’Alsace 6 rue des écuries seigneuriales, 27 juillet 2023, Riquewihr.

Pascal Dornstetter vient à votre rencontre pour vous faire découvrir son livre : 365 personnages qui ont fait l’Alsace et ce, dans un lieu historique intimiste et original..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . EUR.

6 rue des écuries seigneuriales

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Pascal Dornstetter will come to meet you to make you discover his book: 365 characters who made Alsace and this, in an intimate and original historical place.

Pascal Dornstetter viene a su encuentro para hacerle descubrir su libro: 365 personajes que hicieron Alsacia y esto, en un lugar histórico íntimo y original.

Pascal Dornstetter kommt zu Ihnen, um Ihnen sein Buch: 365 personnages qui ont fait l’Alsace vorzustellen, und zwar an einem intimen und originellen historischen Ort.

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr