Les Estivales de Riquewihr – Soirées contes pour enfants, 20 juillet 2023, Riquewihr.

Occupez vos enfants en leur proposant un moment conté au cœur de la cour du château de Riquewihr !.

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 . 0 EUR.

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Keep your children busy with a storytelling experience in the heart of the courtyard of the castle of Riquewihr!

Mantenga ocupados a sus hijos con un cuentacuentos en el corazón del patio del castillo de Riquewihr

Beschäftigen Sie Ihre Kinder mit einem Märchen im Innenhof des Schlosses von Riquewihr!

