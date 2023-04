Animation folklorique, 8 juillet 2023, Riquewihr.

Le folklore s’invite dans la ville ! Des danseurs en tenue traditionnelle déambuleront dans la rue principale au son d’un accordéon !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Folklore invites itself in the city! Dancers in traditional dress will stroll down the main street to the sound of an accordion!

El folclore llega a la ciudad Bailarinas ataviadas con trajes tradicionales pasearán por la calle principal al son de un acordeón

Die Folklore kommt in die Stadt! Tänzer in traditioneller Kleidung werden zu den Klängen eines Akkordeons durch die Hauptstraße ziehen!

