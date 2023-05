La nuit des musées – Musée de la Tour des Voleurs, 13 mai 2023, Riquewihr.

A l’occasion de la nuit des musées, la tour des voleurs ouvre ses portes pour la soirée ! Pour les plus curieux, des visites guidées sont organisées à 20h et à 21h..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 23:00:00. 0 EUR.

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



On the occasion of the night of the museums, the tower of the thieves opens its doors for the evening! For the most curious, guided tours are organized at 8pm and 9pm.

Con motivo de la Noche de los Museos, la Torre de los Ladrones abre sus puertas por la noche Para los más curiosos, se organizan visitas guiadas a las 20:00 y a las 21:00 horas.

Anlässlich der Museumsnacht öffnet der Turm der Diebe seine Türen für den Abend! Für die Neugierigen werden um 20 Uhr und 21 Uhr Führungen angeboten.

