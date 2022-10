Riquet, Opéra Miroir, 8 novembre 2022, .

2022-11-08 18:00:00 – 2022-11-08 19:00:00

EUR 10 Il est né du désir de se regarder. Mieux. De plus près. Encore plus près. Et ce que l’on observe, à la loupe, est parfois effrayant.

En grandissant, on ne cesse de se regarder, ou au contraire de s’aveugler avec de fausses idées sur soi-même.

L’image de soi-même, des autres, est-elle la réalité ?

Comment faire la part des choses entre ce que l’on me renvoie et ce que je ressens ? Quelle confiance puis-je accorder à mes sensations ?

Ce que je vois, est-ce la vraie vérité ?

A quoi croire ?

Dans le cadre du Festival Mômaix, Riquet est un spectacle librement adapté de Riquet à la Houppe de Charles Perrault.

