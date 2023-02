Rioz Trail #6 Rioz Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Rioz

Rioz Trail #6, 22 avril 2023, Rioz

2023-04-22 14:00:00 – 2023-04-22 22:00:00

Haute-Saone Ouverture des inscriptions pour le RiozTrail#6, samedi 22 avril 2023 au CCSL de Rioz !

Inscription exclusivement en ligne pour les courses chronométrées et le Copacabana Trail, via la plateforme sécurisée njuko : Corcovado Trail – 26km, Trail des Cariocas – 18km, Ipanema Trail – 13km et Copacabana Trail – 8km.

Sur place (uniquement pour les courses enfants et la randonnée), au CCSL à partir de 14h, jusqu’à 30 minutes avant le départ de la course. https://www.njuko.net/rioztrail/select_competition Rioz

