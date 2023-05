Randonnée pédestre de la St Jean école privée, 18 juin 2023, Riotord.

inscription à l’école privée à partir de 7h

3 parcours randonnée: 9-15 ou 24 km

2 parcours VTT: 20 ou 40 km

1 parcours handirando.

école privée

Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



registration at the private school from 7am

3 hiking trails: 9-15 or 24 km

2 mountain bike routes: 20 or 40 km

1 handirando course

inscripción en la escuela pública a partir de las 7h

3 rutas de senderismo: 9-15 o 24 km

2 rutas en bicicleta de montaña: 20 o 40 km

1 ruta handirando

anmeldung in der Privatschule ab 7 Uhr

3 Wanderstrecken: 9-15 oder 24 km

2 Mountainbike-Strecken: 20 oder 40 km

1 Handirando-Strecke

