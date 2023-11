Casse-Noisette – Tournée LE SCARABEE – ROANNE Catégories d’Évènement: Loire

RIORGES Casse-Noisette – Tournée LE SCARABEE – ROANNE, 19 décembre 2023, RIORGES. Casse-Noisette – Tournée LE SCARABEE – ROANNE. Un spectacle à la date du 2023-12-19 à 20:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 40.0 à 60.0 euros. Le Casse-noisette » Ballet féerique en 2 actes. Musique : Piotr Tchaïkovski Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann Chorégraphie : Marius Petipa Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live. Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique ! Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce ! A voir absolument ! Casse-Noisette d’après le conte musical d’Hoffmann Casse-Noisette d’après le conte musical d’Hoffmann Votre billet est ici LE SCARABEE – ROANNE RIORGES RUE DU MARCLET Loire 40.0

EUR40.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Loire, RIORGES Autres Lieu LE SCARABEE - ROANNE Adresse RUE DU MARCLET Ville RIORGES Departement Loire Lieu Ville LE SCARABEE - ROANNE latitude longitude 46.03083313551674;4.040141010628539

LE SCARABEE - ROANNE RIORGES Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riorges/