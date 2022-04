Riopy Salle Paul Fort, 14 avril 2022, Nantes.

2022-04-14

Horaire : 20:00

Concert. Originaire des Deux-Sèvres, celui que l’on appelle Riopy est un pianiste français. S’il figure parmi les artistes de musique classique les plus écoutés aux États-Unis, il n’est pas encore reconnu en France. Pourtant, vous avez probablement entendu sa musique dans des blockbusters ! De son vrai nom Jean-Phillipe Rio-Py, le musicien nait en 1983. Loin d’être douce, l’enfance de Riopy se déroule dans une secte religieuse où il se retrouve coupé du monde. Les règles de vie y sont très strictes : interdiction de regarder la télévision ou d’écouter de la musique. Malgré ce contexte obscur et difficile, c’est là que Riopy connaît ses premières émotions musicales. En effet, il a accès à un vieux piano abandonné et commence à y jouer dès l’âge de 2 ans ! Il apprend à jouer du piano de manière autodidacte et, à ses 18 ans, il s’échappe. En 2001, Riopy arrive à Londres pour vivre de sa musique. Il y fait notamment la rencontre du chanteur de Coldplay Chris Martin. Cette rencontre propulse la carrière de Riopy qui devient alors compositeur de musique de film. Il écrit notamment pour les films “The Shape of Water” de Guillermo del Toro ou encore “The Danish Girl” de Tom Hooper. C’est ainsi que Riopy se fait un nom parmi les pianistes contemporains les plus connus. En 2018, Riopy sort son premier album éponyme. S’en suit un second album “The Tree of Light” en 2019. Puis en 2021, l’album “Bliss” le projette au rang des pianistes les plus écoutés (classement Billboard). Une consécration pour ce rescapé !

Salle Paul Fort Nantes