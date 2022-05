Riopy – Au Théâtre Femina Théâtre Femina Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Riopy – Au Théâtre Femina

Théâtre Femina, le jeudi 24 novembre à 19:30



Qui est ce pianiste Français, actuellement **#1 du Billboard** aux Etats-Unis, avec son album **« Tree of Light »** ? Peut-être avez-vous entendu sa musique dans les bandes d’annonces de films Oscarisés (_**Shape of Water**_ ou **_The Danish Girl_**) ou encore sur les applis **Calm** ou **Peloton** qui font fureur aux Etats-Unis. **RIOPY**, a surpris tout le monde avec sa musique empreinte d’une grande **virtuosité** et d’une rythmique singulière.

29€ (Prévente) / 39€ (Prévente)

RIOPY sera sur la scène du Théâtre Fémina le 24 novembre 2O22 et ça s’annonce grandiose ! Un concert en co-production avec la Rock School Barbey. Théâtre Femina 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2022-11-24T19:30:00 2022-11-24T22:30:00

