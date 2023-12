Exposition de peinture et photos de Brigitte Delval Rions Catégories d’Évènement: Gironde

Rions Exposition de peinture et photos de Brigitte Delval Rions, 4 décembre 2023, Rions. Rions,Gironde Exposition de peinture et photos de Brigitte Delval.

Vernissage vendredi 8 Décembre à 18h30..

2023-12-08 fin : 2024-01-07 . EUR. Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Painting and photo exhibition by Brigitte Delval.

Opening Friday December 8 at 6:30pm. Exposición de pintura y fotografía de Brigitte Delval.

Inauguración el viernes 8 de diciembre a las 18.30 h. Gemälde- und Fotoausstellung von Brigitte Delval.

Vernissage am Freitag, den 8. Dezember um 18:30 Uhr. Mise à jour le 2023-11-29 par OT Cadillac-Podensac Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Rions Autres Adresse Ville Rions Departement Gironde Lieu Ville Rions latitude longitude 44.66411;-0.34973

Rions Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rions/