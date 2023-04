Fête du 1er Mai à Rions Chateau Salins, 1 mai 2023, Rions.

Pour la 2ème année consécutive , nous organisons le 1er mai à RIONS un :

TROC AUX PLANTES – MARCHÉ AUX FLEURS – VIDE GRENIER

– dans le parc du Chateau Salins :

Le troc plantes : on donne,on échange des boutures, des graines, des bulbes…

Ceux qui n’ont rien à partager pourront laisser une obole pour l’Institut du Cerveau .

Le marché aux fleurs : 30 exposants seront présents.

Tél : 06.11.66.16.42

– dans les rues de Rions autour du Château Salins :

Le vide greniers

Tél : 07.69.07.13.62

Entrée et Parking gratuits

Restauration sur place avec la participation des EpicuRions.

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 18:00:00. EUR.

Chateau Salins Place d’Armes

Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the 2nd consecutive year, we organize on May 1st in RIONS a :

PLANT SALE – FLOWER MARKET – GARAGE SALE

– in the park of the Chateau Salins:

The plants barter : we give, we exchange cuttings, seeds, bulbs…

Those who have nothing to share can leave a donation for the Brain Institute.

The flower market : 30 exhibitors will be present.

Tel : 06.11.66.16.42

– in the streets of Rions around the Château Salins :

The flea market

Tel : 07.69.07.13.62

Free entrance and parking

Restoration on the spot with the participation of EpicuRions

Por 2º año consecutivo, organizamos el 1 de mayo en RIONS una :

VENTA DE PLANTAS – MERCADO DE FLORES – VENTA DE GARAJE

– en el parque del Chateau Salins :

El intercambio de plantas : damos, intercambiamos esquejes, semillas, bulbos…

Los que no tienen nada que compartir pueden dejar un donativo para el Instituto del Cerebro.

Mercado de flores: 30 expositores estarán presentes.

Tel : 06.11.66.16.42

– en las calles de Rions alrededor del Château Salins :

El rastro

Tel : 07.69.07.13.62

Entrada y aparcamiento gratuitos

Catering in situ con la participación de los EpicuRions

Für das 2. Jahr in Folge organisieren wir am 1. Mai in RIONS einen :

PFLANZENBASAR – BLUMENMARKT – FLOHMARKT

– im Park des Chateau Salins:

Der Pflanzentausch: Man gibt und tauscht Stecklinge, Samen, Blumenzwiebeln…

Diejenigen, die nichts zu teilen haben, können einen Obolus für das Institut du Cerveau hinterlassen.

Blumenmarkt: 30 Aussteller werden anwesend sein.

Tel: 06.11.66.16.42

– in den Straßen von Rions rund um das Château Salins :

Der Flohmarkt

Tel: 07.69.07.13.62

Eintritt und Parkplätze sind kostenlos

Verpflegung vor Ort unter Mitwirkung der EpicuRions

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Cadillac-Podensac