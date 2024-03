Rions et dansons Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement, jeudi 16 mai 2024.

Rions et dansons Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Unique dans son genre, Cette soirée promet d’être un mélange explosif de rires & danses qui vous laissera des souvenirs inoubliables. Rendez-vous sur la scène du Cepac Silo le 16 mai.

Chers spectateurs, amateurs de spectacles divertissants, animés et originaux, nous sommes heureux de vous inviter à l’événement « RIONS & DANSONS » .

Unique dans son genre, Cette soirée promet d’être un mélange explosif de rires & danses qui vous laissera des souvenirs inoubliables.



La partie humoristique de la soirée sera animée par le talentueux MOHAMED KHASSANI qui montera sur scène pour vous faire passer un moment plein d’éclats de rire. Préparez-vous à une avalanche de blagues et de sketchs hilarants qui égayeront votre soirée.



La partie festive de la soirée sera animée par la DIVA du RAÏ CHABA ZAHOUANIA et la star du RAÏ BILAL SGHIR accompagnés par le Maestro AMINE DEHANE et son orchestre pour enflammer la scène avec des performances captivantes . Leurs voix envoûtantes vous offrent un spectacle visuel et auditif unique.



Ne manquez pas cette occasion de vous amuser et de vous laisser emporter par la magie de la scène. Réservez dès maintenant vos places pour « RIONS & DANSONS » et venez partager avec nous une soirée exceptionnelle sous le signe du rire et de la danse.



Un spectacle présenté par LAFNEMS. 45 45 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Rions et dansons Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-26 par Ville de Marseille