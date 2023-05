Médiathèque en plein air Au bord de l’étang de Boos, 3 août 2023, Rion-des-Landes.

Venez passer un moment en famille pour profiter de l’air de Rion des Landes.

Participez à des ateliers de lecture en extérieur et à des différents jeux de sociétés qui raviront petits et grands.

(Possibilité de pique-nique).

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 17:00:00. .

Au bord de l’étang de Boos

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and spend some time with your family to enjoy the air of Rion des Landes.

Take part in outdoor reading workshops and various board games that will delight young and old.

(Possibility of picnic)

Venga a pasar un rato en familia disfrutando del aire de Rion des Landes.

Participe en talleres de lectura al aire libre y en diversos juegos de mesa que harán las delicias de grandes y pequeños.

(Posibilidad de picnic)

Verbringen Sie einen Moment mit der Familie und genießen Sie die Luft von Rion des Landes.

Nehmen Sie an Leseworkshops im Freien und an verschiedenen Gesellschaftsspielen teil, die Groß und Klein begeistern werden.

(Möglichkeit eines Picknicks)

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Tartas