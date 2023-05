Nuit Européenne des Musées : Perception 10 bis rue Delille, 13 mai 2023, Riom.

Le collectif Supreme Legacy vous transporte dans un univers mêlant calligraphie et danse Hip-hop, où deux artistes s’inspirent mutuellement pour vous proposer une création unique..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

10 bis rue Delille Musée régional d’Auvergne

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Supreme Legacy collective transports you into a universe mixing calligraphy and hip-hop dance, where two artists inspire each other to offer you a unique creation.

El colectivo Supreme Legacy le transporta a un universo que mezcla caligrafía y danza hip-hop, donde dos artistas se inspiran mutuamente para ofrecerle una creación única.

Das Kollektiv Supreme Legacy entführt Sie in eine Welt, in der Kalligraphie und Hip-Hop-Tanz miteinander verschmelzen. Zwei Künstler inspirieren sich gegenseitig, um Ihnen eine einzigartige Kreation zu bieten.

