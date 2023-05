Nuit Européenne des Musées : Le sort guidera vos pas 14 rue de l’Hôtel de Ville, 13 mai 2023, Riom.

Tirez au sort un papier du chapeau du magicien et laissez-vous porter par l’histoire des œuvres lors d’une visite surprise..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

14 rue de l’Hôtel de Ville Musée Mandet

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Draw a paper from the magician’s hat and let yourself be carried away by the history of the works during a surprise visit.

Saque un papel de la chistera del mago y déjese llevar por la historia de las obras durante una visita sorpresa.

Ziehen Sie ein Papier aus dem Hut des Zauberers und lassen Sie sich bei einer Überraschungsführung durch die Geschichte der Kunstwerke führen.

