Nuit Européenne des Musées : Poésie d’une tâche 14 rue de l’Hôtel de Ville, 13 mai 2023, Riom.

Atelier en famille « Une tâche ce n’est pas grave » ! … 2, encore moins. Et 3, c’est parfait. Elles se combinent, se superposent et se mélangent. En regardant mieux, chacun peut y voir un paysage, un visage, un animal mais fini, plus de tâche !.

2023-05-13

14 rue de l’Hôtel de Ville Musée Mandet

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Family workshop « A stain is not serious » ? 2, even less. And 3 is perfect. They combine, overlap and mix. By looking better, everyone can see a landscape, a face, an animal but finished, no more stain!

Taller familiar « Una mancha no es grave » ? 2 es aún menos grave. Y 3 es perfecta. Se combinan, se superponen y se mezclan. Si te fijas bien, puedes ver un paisaje, una cara, un animal, ¡pero no más manchas!

Familienworkshop « Eine Aufgabe ist nicht schlimm »! ? 2 ist noch weniger. Und drei sind perfekt. Sie kombinieren, überlagern und vermischen sich. Wenn man genau hinschaut, kann jeder eine Landschaft, ein Gesicht oder ein Tier sehen

