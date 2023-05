Nuit européenne des Musées au Musée Mandet 14 rue de l’Hôtel de Ville, 13 mai 2023, .

Spectacle, visites, ateliers, conférence, exposition… Rendez-vous de 18 h à minuit au musée Mandet pour la 19e édition de la Nuit Européenne des Musées.

Entrée libre et gratuite.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

14 rue de l’Hôtel de Ville Musée Mandet

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Show, visits, workshops, conference, exhibition… Rendezvous from 6 pm to midnight at the Mandet Museum for the 19th edition of the European Night of the Museums.

Free entrance

Espectáculo, visitas, talleres, conferencia, exposición… De 18:00 a 24:00 h en el Museo Mandet con motivo de la 19ª edición de la Noche Europea de los Museos.

Entrada gratuita

Aufführung, Besichtigungen, Workshops, Konferenz, Ausstellung… Treffpunkt von 18 Uhr bis Mitternacht im Musée Mandet für die 19. Ausgabe der Europäischen Nacht der Museen.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic