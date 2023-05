Nuit Européenne des Musées : Les coups de cœur des Amis des Musées 14 rue de l’Hôtel de Ville, 13 mai 2023, .

Au fil de votre visite, découvrez les œuvres préférées des Amis des Musées qui partageront avec vous anecdotes et informations sur les collections..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . .

14 rue de l’Hôtel de Ville Musée Mandet

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



During your visit, discover the favorite works of the Friends of the Museums who will share with you anecdotes and information about the collections.

Durante su visita, descubra las obras favoritas de los Amigos de los Museos, que compartirán con usted anécdotas e información sobre las colecciones.

Entdecken Sie bei Ihrem Rundgang die Lieblingswerke der Museumsfreunde, die mit Ihnen Anekdoten und Informationen über die Sammlungen teilen.

