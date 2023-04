Visite Commentée: La Sainte-Chapelle Devant le portillon au fond du jardin, 1 avril 2023, Riom.

Découvrez ce monument emblématique de Riom en compagnie d’un conférencier du service du Pays d’art et d’histoire de Riom Limagne et Volcans. Renseignements et réservation au 04 73 38 99 94..

2023-04-01 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Devant le portillon au fond du jardin Jardin de la Cour d’Appel

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover this emblematic monument of Riom in the company of a lecturer of the service of the Country of art and history of Riom Limagne and Volcans. Information and reservation at 04 73 38 99 94.

Descubra este monumento emblemático de Riom en compañía de un conferenciante del Pays d’art et d’histoire de Riom Limagne et Volcans. Información y reservas en el 04 73 38 99 94.

Entdecken Sie dieses symbolträchtige Bauwerk von Riom in Begleitung eines Fremdenführers des Dienstes des Pays d’art et d’histoire de Riom Limagne et Volcans. Informationen und Reservierungen unter 04 73 38 99 94.

