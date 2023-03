RIOM LIMAGNE ET VOLCANS ET SES ARTISANS D’ART RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, 28 mars 2023, Riom.

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS ET SES ARTISANS D’ART 28 mars – 1 avril RIOM LIMAGNE ET VOLCANS

Vendredi 31 mars

JOURNÉE DÉDIÉE AU PUBLIC SCOLAIRE

Renseignement et réservation 04 73 38 99 94.

ZOOM SUR UNE FORMATION

La tapisserie d’ameublement

Suivez les guides ! Cette année, les élèves de la section « Tapisserie d’ameublement » accueillent les scolaires pour une présentation de l’établissement, de ses formations et plus particulièrement du savoir-faire propre à cet artisanat.

Avec Nathalie M’as, enseignante et les élèves de la section Tapisserie d’ameublement du Lycée Marie- Laurencin

EXPOSITION AU MUSÉE

DANS LE CADRE DE CLERMONT 2028 CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE LE MUSÉE MANDET ACCUEILLE :

Du 25 février au 30 avril

Mardi au dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 30

DANS TOUS SES ÉTATS

DNMADE CRÉATEUR VERRIER

14 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM

Cette exposition sera pour certains l’occasion de redécouvrir le territoire à travers les interprétations des créateurs verriers et pour d’autres, de renforcer leurs connaissances et de faire des découvertes sur les matériaux et savoir-faire emblématiques du Massif Central, ou encore les sites naturels atypiques du paysage.

Renseignement 04 73 38 18 53.

AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Samedi 1er avril à 15 h

FERRONNERIE ET FONTE D’ORNEMENT

Place Brosson – CHÂTEL-GUYON

Garde-corps, portes, portails, marquises rendent compte de l’imagination et du savoir-faire des artistes. Exécutés principalement entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, nombre de ces ouvrages se rattachent à l’Art Nouveau et à l’Art Déco.

Inscription 04 73 38 99 94.

Lundi au dimanche 15 h à 19 h

BOUTIQUES D’ARTISANAT D’ART

Galerie du parc thermal – CHÂTEL-GUYON

Découvrez les travaux des artisans d’art dont :

BOUTIQUE N°1 : Maryvonne (création textile) et Xavier Besson (sculpture).

BOUTIQUE N°11 : Christa Puchot (bijoux).

Vendredi 14 h à 18 h

Samedi et dimanche 11 h à 19 h

ATELIER JUSTE POUR TOI

4 rue des Varennes, Les Grosliers – CHÂTEL-GUYON

Frédérique Lotz reçoit dans son atelier d’émaillage sur lave, et propose visite et démonstration. Réalisation en commun d’une plaque pour le village des Grosliers.

Renseignement 06 19 30 70 27

https://www.facebook.com/justepourtoihelo

instagram : justepourtoihelo

Mardi au samedi 10h à 12h 14h à 19 h

COUTELLERIE LUG

20, avenue Baraduc – CHÂTEL-GUYON

Cyril et Jean-Noë Ganivet vous font découvrir, grâce à des panneaux d’exposition, l’histoire du couteau des origines à nos jours.

Renseignement 06 30 09 05 37

Du mardi au dimanche 10 h à 18 h

ATELIER LES PETITES CAROTTES

20 rue de l’Hôtel-de-Ville – RIOM

Alexia Combe crée et fabrique des objets utilitaires ou décoratifs en grès émaillé destinés à embellir votre quotidien.

Renseignement 06 84 62 87 30.

https://lespetitescarottes.jimdo.com/

Mardi au dimanche 14 h à 19 h

ATELIER TERRE D’ORANGE

49 rue Hippolyte-Gomot – RIOM

L’atelier de sculpture sur terre s’ouvre à la visite et une initiation est possible à la demande des visiteurs.

La galerie Terre d’Orange expose sur le thème de la rencontre les photographies de Roland Avard, Michel Bricchi, Patrick Mindeau accompagnées de textes poétiques.

Renseignement 06 89 29 91 93

Site www.terredorange.com

Mardi au vendredi 13 h 30 à 18 h

Samedi et dimanche 10 h à 17 h

ATELIER L’EMPREINTE

12 rue Hippolyte Gomot – RIOM

Audrey Larivière est artisan mouleur, et reproduit en volume les mains et/ou les pieds des bébés pour en garder le souvenir. Elle travaille également avec les adultes et son activité est alors axée sur les mains, les bustes et les visages.

Renseignement 06 61 95 32 82

Site www.dpdm63.wixsite.com/moulages3d

Vendredi 14 h à 19 h

Samedi et dimanche 10 h à 19 h

ATELIER DE NINA SEITA

3 avenue Louis-Aragon – RIOM

La céramiste plasticienne Nina Seita présente ses créations à la fois sculpturales, utilitaires et décoratives et invite à découvrir les réalisations d’autres créateurs de talent.

Démonstrations de savoir-faire tout au long du week-end.

Renseignements 06 19 24 11 43

Mardi au dimanche

10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 19 h

Dimanche à partir de 10-18h

LE CABINET DES CRÉATEURS

10 rue Saint-Amable – RIOM

Une boutique atelier dédiée au travail du cuir née de la rencontre de deux créateurs Elodie et Marc qui en ont fait un lieu d’échange et de partage et présentent leurs créations

Renseignement 06 43 36 56 26

Sur Facebook et Instagram Le cabinet des créateurs

Mardi au dimanche 9 h à 12 h et 15 h à 18 h

L’ATELIER DE SOPHIE

24 rue Saint-Amable – RIOM

Sophie Moncel, encadreur d’art vous accueille dans sa boutique-atelier où vous pourrez découvrir son savoir-faire. Vous y trouverez : des cadres anciens, des cadres décoratifs, un choix de baguettes d’encadrement mais aussi des aquarelles, des dessins au feutre et des petits objets de décoration vintage et Art Déco.

Renseignement 04 73 66 27 33 /06 62 11 27 36

https://www.facebook.com/latelierdesophie.encadrement

Mardi au vendredi 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

ATELIER ANNE-LAURE THELLIER

19 rue Hippolyte-Gomot – RIOM

Anne-Laure Thellier, tapissière d’ameublement partage son savoir-faire en matière de restauration de sièges et de décoration textile (tissu, tenture murale, voilage).

EXPOSITION L’ATELIER AU FIL DE L’EAU

Laurent Bouchardon artisan d’art, peintre décorateur mais aussi coloriste, réalise des intérieurs en créant des décors peints adaptés aux envies de chacun en prenant en compte la spécificité du lieu Maître de l’illusion il réalise trompe l’œil, faux bois, faux marbres, effets de matières, ornementation et laque (06 07 81 65 34).

Renseignement 06 03 61 00 33

Mardi au samedi 9 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h

ATELIER MATHIEU NIVET

Place Saint-Jean – RIOM

Mathieu Nivet a appris le métier avec son père auquel il a succédé en 1988. Tapissier décorateur il redonne vie aux sièges anciens dans l’atelier familial qui a conservé le charme des anciennes boutiques.

Renseignement 04 73 38 09 35

BOUTIQUE

Mardi au samedi 10 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h

REFLET D’ATELIERS

17 rue du Commerce – RIOM

Installée depuis 2018 au cœur de la ville, la galerie associative Reflet d’Ateliers propose une vitrine des métiers d’art en Auvergne. Par séquences de trois mois, les univers d’artistes et artisans des métiers d’art (céramiste, illustrateur, graveur, émailleur, bijoutier…) se côtoient, se répondent et se confondent…

EXPOSITION

Reflet d’atelier a le plaisir de présenter du 1 février au 20 avril 2023 les réalisations sorties des ateliers d’une quinzaine d’artisans et créateurs dont Iseult Brisson (bijoux en argent), Laurence Castanié – Lo Cast (émaillage sur lave), Myriam Mémeteau (émaillage sur lave), Julia Naud – Ma Petite Manufacture ( jouets textiles), Delphine Raiffé (dessins, gravures), Clothilde Anty (illustration), Corinne Geiler – 2 mains nature (vannerie et raku), Mathilde Rebaud – Bouesol (céramique), Manon et Gauthier – DisVerre (verrerie), Marie Guy – les émaux de Marie (émaillage sur lave), Céline Frassetto (photographie), Elisabeth Guerry (céramique), Rugiada Petrelli (illustration), Querkus et Cie (objets en bois), Manano (sacs en tissus)

Renseignement refletdateliers@gmail.com

07 68 32 08 31

Site www.refletdateliers.wordpress.com

MAISON DE L’ARTISANAT

Samedi et dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

LES ARTS DE LA PIERRE

Place de la Grande-Fontaine – VOLVIC

L’association Prolave présente tous travaux sur lave de Volvic : taille de pierre, gravure, sculpture, émaux sur lave et propose des démonstrations de gravure et de sculpture.

DES ARTISANS DE LA PIERRE

À découvrir à la Maison de l’artisanat, graveurs sculpteurs émailleurs ou créateurs de bijoux : Pierre Boy, Nicolas Clayette, Yves Connier, Xavier Coutanson, Marie-Alix Delaire, Laurent Ikerski, Myriam Méméteau, Morgane Merle, Claude Tinet et Alice Zourdani , Julia Billet, Coline Lespinasse, chloé Mazayes, Ludovic Babut.

EXPOSITION

Dans le hall, des photographies du patrimoine volvicois.

Renseignement 06 43 41 17 80

Samedi 2 avril 10 h à 12 h30 et 14 h à 18h.

PORTES OUVERTES

Imapec-Traces de pierre, 20 place de l’Église – VOLVIC

L’imapec propose des portes ouvertes et une visite d’ateliers.

Renseignement 04 73 33 60 67

Lundi au jeudi 11 h à 19 h / Sur rendez-vous

Vendredi au dimanche 11 h à 19 h

30 rue Basse – VOLVIC

DU PAPIER À LA PIERRE DE LAVE

Ateliers Diynamik et Filhouett

Venez découvrir l’univers de Coline alias Filhouette,

formée à l’émaillage sur pierre de lave à l’Imapec à Volvic, elle a l’idée d’associer deux matières que tout oppose : le papier et la pierre pour créer des pièces poétiques (luminaires, tableaux, soliflores, mobiles…). Sur la pierre, Coline joue avec les couleurs des émaux pour retrouver les mêmes effets que l’aquarelle puis elle intègre des photos et dessins pour les figer dans la lave.

Renseignement 06 72 66 75 45 Site www.diynamik.fr/

Vendredi, samedi et dimanche 14 h à 18 h

ATELIER FUSION DE LAVE/ CÉRAMIQUES

17 route de Marsat – VOLVIC

Au cœur des volcans, Philippe Le Bouteiller travaille les émaux de lave depuis 1996 et réalise des créations originales à partir de grès. La remise en fusion de la pierre donne des émaux subtils aux couleurs délicates. Visite de l’atelier et explications des techniques de fabrication.

Renseignement 06 21 19 22 76 Site www.fusiondelave.com

