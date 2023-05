Trail des 6 Burons Place du Coudert, 26 août 2023, Riom-ès-Montagnes.

L’Association Vie et Montagne annonce son 7ème trail des 6 Burons, course de pleine nature. Patrick BRINGER, Champion de France de Trail est le partenaire officiel de cette 9ème édition..

2023-08-26 à 07:00:00 ; fin : 2023-08-26 18:00:00. .

Place du Coudert

Riom-ès-Montagnes 15400 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes



The Association Vie et Montagne announces its 7th Trail des 6 Burons, a nature race. Patrick BRINGER, French Trail Champion is the official partner of this 9th edition.

La Asociación Vie et Montagne anuncia su 7ª edición del Trail des 6 Burons, una carrera por la naturaleza. Patrick BRINGER, campeón de Francia de Trail, es el colaborador oficial de esta 9ª edición.

Der Verein Vie et Montagne kündigt seinen 7. Trail des 6 Burons, einen Lauf in der freien Natur, an. Patrick BRINGER, französischer Meister im Trail, ist der offizielle Partner dieser 9.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de tourisme Destination Haut Cantal