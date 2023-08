Passa Païs, des paysages à croquer Riols Riols, 16 septembre 2023, Riols.

Passa Païs, des paysages à croquer Samedi 16 septembre, 09h30 Riols Gratuit. Sur inscription. Deux départs possibles (Riols ou Olargues). Apporter son vélo. Dès 8 ans.

Partez pour une promenade à vélo le long de la Passa Païs et laissez-vous guider entre les paysages du passé et l’agriculture d’aujourd’hui et faites une découverte sensorielle de ces plantes qui nous nourrissent…

Riols Chemin de la gare, 34220 Riols Riols 34220 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 47 95 65 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

©CPIE Haut Languedoc