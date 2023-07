CELEBRATIONS DU 14 JUILLET Riols, 14 juillet 2023, Riols.

Riols,Hérault

Journée de célébrations de la fête nationale dès 11h30 jusqu’au bal du soir !.

2023-07-14

Riols 34220 Hérault Occitanie



National Day celebrations from 11:30 a.m. to the evening ball!

Celebración de la Fiesta Nacional desde las 11.30 hasta el baile de la noche

Tag der Feiern zum Nationalfeiertag ab 11:30 Uhr bis zum Ball am Abend!

