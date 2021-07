Riolet de Saint Gildas Guissény, 2 août 2021, Guissény.

Riolet de Saint Gildas 2021-08-02 – 2021-08-02

Guissény Finistère

18h : Jeux en bois.

19h : Rougail Saucisse cuit au feu de bois (7 euros). Réservation obligatoire au 06 79 81 76 25 le lundi 02 08 avant 10h par SMS.

20h30 : Soirée Musicale avec le duo Typhaine Corre et Tangi Le Gall Carre. Repli dans un hangar en cas de pluie. Aussi à l’aise sur les scènes de fest-noz qu’au théâtre, ce duo accordéon / voix a plus d’une corde à son arc. Passant du breton à l’anglais, des reprises aux compositions de Youenn Gwernig à Bob Dylan, Tangi Le Gall-Carré (Startijenn, An Daou Dangi…) et Typhaine Corre (Ar Vro Bagan, Le Gall-Carré / Moal Quartet…) vous proposent un répertoire folk haut en couleurs. Une voix magique et la maestria de l’accordéoniste.

21h45 : Du riz au lait cuit au four à bois sera servi à chaque spectateur.

leborgnejakez@gmail.com +33 6 79 81 76 25

