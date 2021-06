Riolet de Saint Gildas Guissény, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Guissény.

Riolet de Saint Gildas 2021-07-26 18:00:00 – 2021-07-26 22:00:00

Guissény Finistère

A petits pas contés, ces balades vous mèneront du four à pain jusqu’au grand chêne, se poseront au bord des « poull » puis près de la fontaine et feront halte au verger. Ici bocage et bâtis offrent un cadre propice à l’éveil de l’imaginaire. Tout un programme : 18h Jeux en bois puis Mise en Bouche : Pizza cuite au feu de bois (sur réservation) suivi d’un Spectacle, et enfin digestif : Riz au lait cuit au feu de bois offert en fin de soirée. Cette fois c’est la conteuse Céline Gumuchian qui officie: le conte à l’Air Libre.

