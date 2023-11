Rinse La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rinse La Machine du Moulin Rouge Paris, 10 novembre 2023, Paris. Le vendredi 10 novembre 2023

de 23h55 à 06h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

C’est officiel, on est de retour à La Machine pour votre plus grand plaisir, avec une soirée concoctée avec amour ! On vous donne rendez-vous le 10 novembre prochain, avec une flopée d’artistes et de b2b inédits pour assaisonner ce come-back aux petits oignons. De quoi régaler vos papilles comme il se doit ! On vous attend nombreux·se.

Restez verrouillé·e·s. La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/rinse-france-4/ https://fb.me/e/3XX8m5tts https://fb.me/e/3XX8m5tts https://link.dice.fm/wb58bc55296d

