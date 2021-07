Rinse France – w/ Roni, Aurèle & Bob Sleigh Le Chapiteau, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Marseille.

Comme promis, une fois par mois, RINSE France vient squatter les platines du Chapiteau avec des membres de sa super DJs Team ! Dans le cadre de notre collaboration avec la première radio digitale d’Europe, venez découvrir des artistes spécial Rinse au Chapiteau ! Pour cette fois, on vous annonce une line up concocté aux petits oignons ! LINE UP : RONI DJ spécialisée dans la techno, bass, jungle & break, Roni se définit à travers sa “passion pour la profondeur”. Ses sets allient l’influence de la scène UK qui l’inspire depuis toujours, la culture rave & street parties, ainsi que sa forte sensibilité à la cause environnementale, pour donner forme à des mixes aux accents quasi-spirituels. [https://soundcloud.com/roniraver](https://soundcloud.com/roniraver) [https://www.instagram.com/acid_roni/](https://www.instagram.com/acid_roni/) [https://www.facebook.com/roniraver/](https://www.facebook.com/roniraver/) AURÈLE Co-fondateur du label indépendant et vinyl-only Unlearn, le DJ parisien Aurèle propose depuis 2010 des sets de musique ambient techno breakée, aux allures de house de Detroit. Son amour pour la pluralité des genres le pousse à se diversifier toujours plus, que ça soit à travers des sorties acid house contemporaine et techno sur son label, à des projets plus ambient et expérimentaux. [https://soundcloud.com/elerua](https://soundcloud.com/elerua) [https://www.instagram.com/a_u_r_e_l_e/](https://www.instagram.com/a_u_r_e_l_e/) [https://www.facebook.com/aureeele](https://www.facebook.com/aureeele) BOB SLEIGH DJ résident et membre des teams Rinse France & [re]sources depuis 2015 : UK Funky, Break, UK Techno, Dancehall ou Grime, ses sets proposent un panorama de la club music urbaine. Ils suggèrent également une volonté délibérée de décloisonner la fête en rapprochant styles et genres. [https://soundcloud.com/bobsleigh1](https://soundcloud.com/bobsleigh1) [https://www.instagram.com/bobsleigh_/](https://www.instagram.com/bobsleigh_/) [https://www.facebook.com/bobsleigh101](https://www.facebook.com/bobsleigh101) Le set s’arrête à 03h30 . Le Chapiteau ferme à 04h00. — RESERVATION OBLIGATOIRE ! EARLY : 6€ + frais de loc NORMAL : 8€ + frais de loc LATE : 10€ + frais de loc BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/3zx7fe76](https://tinyurl.com/3zx7fe76) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 11 ans : – Certificat complet de vaccination (2 semaines après 2ème injection pour Pfizer, Moderna et AstraZeneca // 4 semaines après Johnson & Johnson // 2 semaines après l’injection pour les personnes ayant eu le Covid ) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 48h – Test positif certifiant le rétablissement de la COVID-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

6,59 / 8,59€

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



