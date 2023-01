Rinse France : 9 ans ! La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rinse France : 9 ans ! La Machine du Moulin Rouge, 10 février 2023, Paris. Le vendredi 10 février 2023

de 23h55 à 06h00

. payant 12€/16€/17€ Soirée d’anniversaire des 9 ans de Rinse France à La Machine du Moulin Rouge. 9 ANS !

Chaque année c’est avec beaucoup d’émotion que Rinse annonce cette date d’ores et déjà incontournable : celle de leur anniversaire.Et pour continuer de célébrer nos résident.e.s, notre communauté, notre famille, on se donne rendez-vous le 10 février prochain pour fêter 9 ans de musique. La soirée se passe à La Machine du Moulin Rouge qui ouvrira le bal avec un line-up à toute épreuve.

Comme d’habitude, ça s’annonce familial… Si vous n’avez plus envie de faire partie des absent.e.s vous savez ce qu’il vous reste à faire… Restez verrouillés Line Up : – Andy 4000 – Banga – Fiona – Flore – Jeune Lio – Mimi – & More La Machine du Moulin Rouge 90 boulevard de Clichy 75018 Paris Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/rinse-france-3/ https://fb.me/e/2jBktcNqF https://fb.me/e/2jBktcNqF https://link.dice.fm/rinse9ansQFAP

