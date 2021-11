RINSE FR x Le Chapiteau – w/ Mystique, Eskro141, Azamat B Le Chapiteau, 20 novembre 2021, Marseille.

RINSE FR x Le Chapiteau – w/ Mystique, Eskro141, Azamat B

Le Chapiteau, le samedi 20 novembre à 20:00

RINSE : “Carte blanche à la première webradio d’Europe.” From la capitale to la (vraie) capitale, la team Rinse arrive du pays des tours Eiffel en plastique et du macaron La Durée pour retourner une nouvelle fois la plus belle ville de France : Marseille baby ! (ne voyez ici aucun cliché…) Bon, c’est vrai qu’on est un peu taquin.e.s mais, comme on dit, qui aime bien, châtie bien… et qu’est-ce qu’on les aime les copaines de Rinse ! D’ailleurs, on en a tellement marre de les présenter qu’on commence à manquer d’inspi… on a hésité à vous dire que Rinse était une troupe de cirque dresseuse de boas islandais mais on s’est dit que le mensonge était trop gros, qu’on allait être cramé.e.s. Alors si vous ne les connaissez pas (shame on you), on vous invite à ramener vos boules qui chamboulent sur la piste du Chapiteau ! LINE UP : **MYSTIQUE** Elle se définit comme « collée au riddim » : originaire de Marseille et repérée sur les planches des soirées de La Famille Maraboutage, Mystique alias 3600bpm sur les réseaux donne le ton d’un embarquement à pleine vitesse dans son univers. Entre dancehall, bubbling, raptor house ou encore plena panameña dernièrement sur les ondes de Rinse, elle couvre une variété presque déroutante de styles musicaux, incarnant la nouvelle vague de la scène DJ née au cœur de la Cité Phocéenne. [https://soundcloud.com/mystique3600](https://soundcloud.com/mystique3600) **ESKRO141** DJ & journaliste, Victor Dermenghem alias Eskro141 jongle entre articles sur l’histoire de la musique, playlists à la sélection fine, et sets passés sur les ondes de Rinse. De la club music à la queer dance, ghetto tech et sentimental grime – ses références sont nombreuses et pointues, et font de ses sets une expérience musicale totale entre héritage et modernité. [https://soundcloud.com/eskro141](https://soundcloud.com/eskro141) **AZAMAT B** Loin d’être quelqu’un qu’on peut mettre dans une case, Azamat B a passé plus de 10 ans à organiser des soirées et des festivals avec des line ups toujours plus novatrices. Par le biais de ses divers projets il a développé sa technique et son habileté à jouer ses sélections sans jamais se fixer de barrière. Techno, Drill, Chicago House, UK Garage… Ses sets restent imprévisibles et l’ont amené à mixer un peu partout dans le monde, du légendaire Ministry Of Sound à Londres, en passant par le Piknic Electronik à Montréal ou le Razzmatazz à Barcelone, Concrete à Paris ou encore le festival Magnetic Fields en Inde. Depuis ses 1ères années aux côtés de La Big Familia dans le Sud de la France ou à Montréal avec Sinjin Hawke et Martyn Bootyspoon via les soirées Boomclap, ou encore le festival La Calypso et Vermeille, jusqu’à faire partie des fondateurs de Rinse France, Azamat B et l’un des meilleurs secrets de la scène Française. [https://www.mixcloud.com/laurent-bassols/](https://www.mixcloud.com/laurent-bassols/) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/964cf5fs](https://tinyurl.com/964cf5fs) AVANT 22H : 5e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 15e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 10e. _ _ _ INFOS PRATIQUES ⚠️ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans ⚠️ : – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

5,59 / 10,59€

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



