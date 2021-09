RINSE FR x Le Chapiteau – w/ Mystique, Eskro141 & Azamat B Le Chapiteau, 26 septembre 2021, Marseille.

Le Chapiteau, le dimanche 26 septembre à 16:00

Les copaines de la meilleure radio online de la galaxie toute entière sont de retour ! Le rendez-vous de l’été perdure pour la suite de la saison au Chapiteau et on espère que vous continuerez d’être aussi bouillants que les fois précédentes ! LINE UP : MYSTIQUE Elle se définit comme « collée au riddim » : originaire de Marseille et repérée sur les planches des soirées de La Famille Maraboutage, Mystique alias 3600bpm sur les réseaux donne le ton d’un embarquement à pleine vitesse dans son univers. Entre dancehall, bubbling, raptor house ou encore plena panameña dernièrement sur les ondes de Rinse, elle couvre une variété presque déroutante de styles musicaux, incarnant la nouvelle vague de la scène DJ née au cœur de la Cité Phocéenne. [https://soundcloud.com/mystique3600](https://soundcloud.com/mystique3600) [https://www.instagram.com/3600bpm/](https://www.instagram.com/3600bpm/) [https://soundcloud.com/…/mystique-murda-on-the](https://soundcloud.com/…/mystique-murda-on-the)… ESKRO141 DJ & journaliste, Victor Dermenghem alias Eskro141 jongle entre articles sur l’histoire de la musique, playlists à la sélection fine, et sets passés sur les ondes de Rinse. De la club music à la queer dance, ghetto tech et sentimental grime – ses références sont nombreuses et pointues, et font de ses sets une expérience musicale totale entre héritage et modernité. [https://soundcloud.com/eskro141](https://soundcloud.com/eskro141) [https://www.instagram.com/eskro141/?hl=fr](https://www.instagram.com/eskro141/?hl=fr) [https://soundcloud.com/…/eskro141-invite-la3nip-09](https://soundcloud.com/…/eskro141-invite-la3nip-09)… AZAMAT B [https://www.youtube.com/watch?v=rcFI-L5Qgb8](https://www.youtube.com/watch?v=rcFI-L5Qgb8) (BOILER ROOM) ◈ 16H OUVERTURE ◈ 18H DJ set starts ◈ 22H DJ set ends ◈ 00H On se dit au revoir — EVENEMENT GRATUIT SUR RESERVATION OBLIGATOIRE Jauge limitée, n’oubliez pas de réserver ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/2ubpxrd6](https://tinyurl.com/2ubpxrd6) _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté ! Et ce dès 12 ans: – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les un.es aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille ► L’accès au Chapiteau : 38, Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003, Marseille Vélo : Station Vélib n°3320 à quelques mètres, Place Cadenas Bus : Bus n°31 et 32 : arrêt “Place Caffo” / Bus n°33 et 34 : arrêt “Belle de Mai Loubon” / Bus n°49 : arrêt “Bernard Clovis Hugues” / Bus n° 72 : arrêt ‘’Plombières Notre Dame de Bon Secours” – “Place Burel”

Gratuit sur réservation / Pass sanitaire obligatoire

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T23:59:00